Futebol feminino está a crescer no distrito de Bragança e a ganhar reconhecimento

São 181 as atletas inscritas na Associação de Futebol de Bragança, 94 no futebol e 87 no futsal nos diversos escalões. Grande parte, no que diz respeito ao futebol, representa a Associação Desportiva Paredes (37) e o S.C. Mirandela (33). No futsal o Santo Cristo é o clube com o maior número, 28 no total.

O futebol feminino está a crescer no distrito de Bragança, acompanhando desta forma a tendência nacional. O investimento no feminino é claramente uma aposta ganha e a comprová-lo a Selecção Nacional A. Se dúvidas havia em relação ao crescimento do desporto rei no feminino o apuramento, pela primeira vez, de Portugal para o Mundial de Futebol veio dissipá-las. Mas já lá vamos aos números nacionais.

O futebol há muito que deixou de ser um desporto exclusivo para homens. As mulheres já conquistaram o seu direito de praticar a modalidade e no nosso distrito quase todos os clubes têm elementos femininos nos vários escalões. Mas, só a Associação Desportiva Paredes, de Bragança, e o S.C. Mirandela têm equipas femininas.