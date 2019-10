Futsal: Primeira eliminatória da Taça de Portugal joga-se no sábado

Quanto aos Pioneiros de Bragança deslocam-se à capital do móvel para defrontar o FC Paços de Ferreira, da Divisão de Elite da AF Porto, e o Grupo Desportivo Macedense joga fora com a ACR Gião do distrital de Aveiro,

Em relação às restantes equipas transmontanas, o Carrazedo de Montenegro joga com o Contacto Futsal, a Casa do Povo Vilarandelo defronta a ACR Saavedra Guedes, os Amigos Abeira Douro enfrentam o Rio Ave FC e os Amigos de Cerva jogam com o SC Cabeçudense.

Na primeira ronda da Taça de Portugal de Futsal participam 76 clubes, 60 do Nacional da 2ª Divisão e 17 dos distritais. Os clubes da Liga Placard só entram na competição na quarta eliminatória.

Também no sábado joga-se a primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal feminino. O Santo Cristo joga fora com o CD Aves. O emblema da A.B. Bragança integra a série 1.