Gás natural chega a Vinhais e a Vimioso

Há mais dois concelhos de Bragança que passam a ter gás natural canalizado. Na sexta-feira, no último dia de Julho, foram inauguradas as unidades de abastecimento de gaseificação (UAG) em Vinhais e em Vimioso, que fazem parte da rede concessionada pelo Estado ao grupo Dourogás. Presidindo às duas cerimónias de inauguração, João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia, sublinhou, em Vinhais, que “este investimento vem permitir a pessoas e instituições, que hoje usam o gás de botija, que é mais caro e poluente, terem melhores condições de segurança e menores custos energéticos”, não deixando de relembrar que “é uma energia mais amiga do ambiente”. Através da Sonorgás, empresa responsável pela distribuição de gás natural do grupo Dourogás, além das UAG, onde o gás líquido é transformado em gasoso e injectado na rede, chegando às casas e empresas, também foram inauguradas as respectivas redes, dando sequência ao plano de investimentos na expansão da rede de abastecimento a norte do rio Douro. O investimento permite servir cerca de mil clientes em Vinhais e seiscentos em Vimioso. Luís Fernandes, presidente da câmara de Vinhais, sublinhou que esta valência “vai permitir uma poupança significativa” e que, sobretudo, na área do comércio e indústria, “é uma uma mais- -valia muito grande”. “Mesmo a nível de serviços municipais também vamos fazer a ligação às piscinas e ao estádio, permitindo poupanças ao erário público”, assinalou. O autarca, que confirmou que “já está tudo completamente operacional”, com várias unidades e consumidores domésticos já ligados, acredita que poderá ser uma forma de outras pessoas, indústrias e fábricas se quererem “instalar” em Vinhais. Vinhais e Vimioso integram o conjunto de 36 municípios que fazem parte da rede concessionada pelo Estado ao grupo. Em 2019 a Sonorgás venceu as últimas concessões para 18 concelhos, tendo em marcha um plano de investimento de 58 milhões de euros. Neste dois concelhos o investimento é de quatro milhões. Bragança, Mirandela e Macedo já dispunham, há alguns anos, de gás natural canalizado. Além de Vinhais e Vimioso, desde 2018, o gás já chegou a Vila Flor, Mogadouro, Carrazeda de Ansiães e Miranda do Douro. Nuno Moreira, presidente executivo do grupo Dourogás garantiu que “há projectos para todos os concelhos a norte do Douro, que ficaram de fora das áreas concessionadas inicialmente”.

Potencialidades “desaproveitadas”

À margem desta inauguração, Luís Fernandes lamentou que as energias renováveis não sejam mais bem aproveitadas na região. “É uma das lacunas que temos. Estes territórios têm enormes potencialidades que é preciso explorar. Quanto à questão das eólicas temos, no Parque Natural de Montesinho, corredores de vento fantásticos que não são aproveitados. Damos dois passos para além da fronteira e vemos o contrário”, esclareceu o autarca, que acredita que “é preciso respeitar a lei mas as valências não podem ser desaproveitadas”. Já João Galamba, referindo que neste território há um “grande potencial” solar e eólico, disse acreditar que “certamente se encontrarão soluções”, apesar de o parque ter regras próprias, sobre as quais preferiu não se manifestar.