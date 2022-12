GCB com final de ano activo e participação em várias provas

O final de ano e as festas natalícias não fazem abrandar os atletas do Ginásio Clube de Bragança, muito pelo contrário. O clube marcou presença em várias provas entre os dias 8 e 11 de Dezembro.

Na passada quinta-feira, Henrique Baessa e Catarina Lopes participaram na Volta a Paranhos.

No sábado, os atletas dividiram-se entre a São Silvestre de Aveiro e Mogadouro. Na corrida de 10 quilómetros realizada na região centro do país competiram Nuno Fernandes e Cristina Soares. Já em terras de Trindade Coelho os brigantinos conseguiram um quarto lugar por equipas. Competiram 13 atletas com Jorge Pires a conseguir o melhor resultado a nível individual em masculinos, sexto lugar em veteranos 50M, e Inês Neto em feminino, foi sexta classificada em veteranas.

Já no dia seguinte, no domingo, Alírio Sebastião e Rosária Sebastião aventuraram-se no Desafio Picos do Açor 2022, nos Açores.

Os dois atletas competiram na distância de 18 quilómetros. Alírio concluiu a prova em 02:00:29.09, ficou no 31º lugar da geral e foi 9.º em M40. Quanto a Rosária chegou à meta com o tempo de 02:47:52.557, conseguindo o 21º lugar em femininos e o 9º do escalão F40.

Foto de Ginásio Clube de Bragança