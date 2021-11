GCB representado em Famalicão e Valongo

Em Famalicão, Telmo Salazar vestiu as cores dos brigantinos e conclui a prova e 01:48:29, sendo o 95º do escalão M50 e o 608º da geral. A competição serviu de preparação ao atleta para a Maratona de Valência, que se realiza no próximo dia 5 de Dezembro.

A 7ª Meia-Maratona de Vila Nova de Famalicão contou com mais de 1500 participantes nas distâncias de 21 quilómetros e de 6 (mini-maratona).

João Antunes (Prime Running Club) venceu em masculinos e Jéssica Pontes do Team El Comandante, clube do mirandês Ricardo Ribas, triunfou em femininos.

Também no domingo, Tiago Gomes representou o Ginásio Clube de Bragança no 5º Trail Quinta das Arcas, em Valongo, na distância de 20 quilómetros.

O brigantino terminou com o tempo de 02:05:01, sendo 31º em seniores e 104º da geral. Concluíram a prova 269 atletas.

Os vencedores do trail foram Pedro Santos (EDV Viana Trail), em masculinos, e Rosa Madureira (Marco 09), em femininos.

Fotos de Fotovilas e GCB