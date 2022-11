GCB soma 11 pódios em provas espanholas e portuguesas

Foi um fim-de-semana preenchido para o Ginásio Clube de Bragança, que marcou presença em várias provas.

No sábado, dia 29, 23 atletas representaram os brigantinos no VI Cross de La Castaña em Sejas de Aliste, Espanha, onde somaram cinco pódios.

João Melgo terminou no segundo lugar da classificação geral e venceu em seniores masculinos. No mesmo escalão, Pablo Alves ficou na terceira posição e foi quinto na geral. Já Delmar Domingues conseguiu o terceiro posto em veteranos C.

No sector femininos, Eufémia Domingues venceu em veteranas C e Bianca Albuquerque alcançou a terceira posição em seniores.

No VI Cross de la Castaña participaram um total de 120 atletas portugueses e espanhóis.

Ainda em Espanha, mas no domingo, dia 30, 17 atletas representaram o Ginásio Clube de Bragança no IV Trail la Raya Alcanices.

No Trail Longo, de 26 quilómetros, Judite Campos venceu em femininos e Rosária Sebastião foi segunda em veteranas A. A nível colectivo o GCB arrecadou o quarto lugar, para o qual também contribuíram Alírio Sebastião, Nuno Freitas e Paulo Neto.

No Trail Curto, de 14 quilómetros, Teresa Fernandes venceu em veteranas e Anabela Possacos foi segunda classificada. Em masculinos, César Pires alcançou o segundo lugar no pódio em veteranos. Por equipas, o GCB conseguiu o terceiro lugar, contando com ainda com as prestações de Patrick Pires e Eduardo Sebastião.

Ainda no domingo, mas em Portugal, Nuno Quitério concluiu a IV Meia Maratona de Ílhavo no nono lugar da geral e foi terceiro em veteranos M35.

Foto de Ginásio Clube de Bragança