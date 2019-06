GD Bragança e SC Vila Real disputam no sábado a Taça Transmontana

O Grupo Desportivo de Bragança (GDB) e o SC Vila Real (SCVR) chegam ao jogo de campeões com a mesma ambição: fazer o triplete. Ambos os emblemas conseguiram a dobradinha nas provas das respectivas associações.

Mais que um jogo de futebol a Taça Transmontana reforça os laços entre os dois distritos e promove o desporto rei em Trás-os-Montes.

No marcador da competição Vila Real está em vantagem, já que venceu as duas edições anteriores (Mondinense e Chaves Satélite), e o GDB quer reduzir o resultado para 1-2.

“É o que todos queremos. Queremos ganhar pela primeira vez o troféu. Penso que essa vantagem de Vila Real traduz a maior competitividade do campeonato de Vila Real”, disse Carlos Silva, técnico dos brigantinos.

Há três semanas sem competir, depois da conquista da taça distrital, o Bragança está totalmente concentrado no encontro de sábado, mas condicionado na questão do espaço para treinar devido ao tratamento a que foi sujeito o relvado do Estádio Municipal.

“Esperamos que estas três semanas sem competição não tenham um efeito negativo na nossa prestação. Apesar de tudo, o grupo está confiante, motivado e quer terminar a época com mais um troféu”, garantiu. Carlos Silva espera um adversário “forte, equilibrado, consistente e bem orientado”.

O Vila Real ainda está em clima de festa pela conquista da taça distrital, no domingo, após a vitória por 2-1 frente ao Vila Pouca de Aguiar. Esta é uma equipa que já apresenta alguns sinais de fadiga física e psicológica, pois já carrega uma bagagem de 43 jogos oficiais, cerca de 160 unidades de treino. Patrick Canto antevê, por isso, um típico jogo de final de época. “Dificilmente será um jogo rápido e intenso. Se se mantiverem as temperaturas elevadas no dia do jogo a fadiga acumulada será mais visível”, afirmou o técnico do SCVR.

Ainda assim, Patrick Canto espera um bom jogo frente a um adversário “com pergaminhos” mas do qual para já tem pouca informação em termos de jogo. “Não temos muito conhecimento dos jogadores do GDB, pois as competições da nossa associação só terminaram no domingo e estávamos completamente concentrados, mas pelo que sabemos o Bragança fez um campeonato excelente”, referiu.

A Taça Transmontana está marcada para sábado, dia 8, às 17h00, no Municipal de Macedo de Cavaleiros.