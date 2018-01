G.D. Mirandês com reforços de peso

O Grupo Desportivo Mirandês reforçou-se com três pesos pesados do futebol distrital. O defesa Adolfo, o médio Gene e o ponta de lança Tiago Antunes. Os três jogadores rescindiram com o Argozelo, último classificado da série A do Campeonato de Portugal, e assinaram pela formação treinada por Luís Preto.