GD Moncorvo vai regressar ao futebol sénior

Está garantido o regresso do Grupo Desportivo Moncorvo ao futebol sénior, após a ausência de três temporadas. “O Moncorvo vai voltar a competir no campeonato distrital”, adiantou Alfredo Pinto, presidente do clube, em declarações à Rádio Brigantia.

O líder do GD Moncorvo assegura que o clube está em condições de voltar ao futebol distrital, depois de estabilizada a situação financeira do clube.

Na época 2017/2018, altura em que Alfredo Pinto assumiu a presidência do clube, o passivo rondava os 200 mil euros e a desportivamente o Moncorvo ficou no último lugar do campeonato distrital, que para o presidente foi “a pior prestação de sempre”.

Alfredo Pinto garante que, actualmente, o Moncorvo “não tem dívidas”, depois de ter estado em risco de insolvência. “Neste momento temos uma situação estável. Durante algum tempo estivemos em risco de insolvência. Posso dizer que temos condições para garantir tudo o que conversamos com os atletas que podem reforçar

No regresso ao futebol sénior, o presidente quer apenas dinamizar o clube e cativar os jovens para a prática de futebol. Alfredo Pinto descarta uma possível subida aos nacionais. “Enquanto eu estiver na direcção do Moncorvo muito dificilmente o clube vai subir. O meu objectivo é manter o clube vivo e fazer com que a população, em particular os jovens, se aproxime do clube”.

E no regresso ao futebol sénior, o Grupo Desportivo Moncorvo terá como treinador Urgel Carvalho. O treinador, de 64 anos, conhece bem os cantos à casa, pois foi campeão distrital na temporada de 1991/1992 e conquistou duas taças da A.F. Bragança.

Urgel Carvalho também treinou o União de Lamas, UD Oliveirense, Mêda, Imortal, UD Massinense e Beira Mar de Monte Gordo. Como jogador destacou-se em clubes como Boavista, Amarante, Felgueiras, Trofense e União de Lamas.