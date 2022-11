GDB dá um pontapé na crise de resultados e soma primeira vitória no campeonato

Finalmente a vitória. O Grupo Desportivo de Bragança somou, este domingo, o primeiro triunfo no Campeonato de Portugal, na jornada 7 da série A.

Os brigantinos derrotaram, fora de portas, o Pedras Salgadas por 0-2. O primeiro golo da formação treinada por Rafael Nascimento surgiu aos 11 minutos, de penálti, após falta de Gonçalo. Nuno Silvano foi chamado para a conversão e não falhou. O médio colocou o Bragança em vantagem no marcador.

Esperava-se uma reacção da equipa termal, mas, na verdade, a turma da casa mostrou-se sem ideias, sem velocidade e intensidade. Já o GDB fez-se valer da sua organização, da solidez defensiva e do espírito de grupo para garantir os três pontos.

O segundo golo dos canarinhos surgiu já em tempo de compensação, aos 90’+5, com a assinatura do defesa Óscar Barros, também de penálti.

“Não há jogos fáceis neste campeonato. Sabíamos que o Pedras é uma equipa super competitiva. Alinhou com três jogadores da equipa principal do Chaves. Já perto do final, o Pedras tentou de todas as formas chegar ao golo. Nós tentámos sair em transições e conseguimos algumas jogadas de perigo”, referiu o técnico do GDB, Rafael Nascimento.

Um resultado importante para o GDB que larga a última posição e sobe para o 12º lugar com seis pontos, apesar de ainda estar em zona de despromoção.

“As vitórias são importantes e fazem jus às exibições em jogos anteriores. Fizemos um jogo super competente, à semelhança dos anteriores, mas não falhámos em nenhum pormenor defensivo e fomos eficazes no ataque quando foi necessário mostrar isso”.

Na próxima jornada, a oitava, o Bragança joga em casa com o Merelinense.

Foto de GD Bragança