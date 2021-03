GDB deixa escapar três pontos depois de ter estado a vencer por duas bolas

Rogério colocou o GDB em vantagem aos 34 minutos. O avançado apareceu na área a cabecear após um canto da esquerda apontado por Kika. Aos 38’, Ossai rubricou o 0-2 com o remate certeiro fora da área.

Ainda antes do intervalo, aos 44’, Bruno Fernandes iniciou a reviravolta do Merelinense ao reduzir para 1-2. Na segunda metade, João Paulo e Marcelo apontaram os restantes golos dos minhotos.

A derrota fora de portas complica as contas do Bragança que além de ter de vencer as três jornadas que restam para terminar o campeonato tem de esperar por um deslize dos adversários directos. Os brigantinos ocupam o 10º lugar com 16 pontos. Quanto ao Merelinense é segundo classificado, com 41 pontos, e já garantiu um lugar no play-off de acesso à 3ª Liga.

Ficha de jogo

Campeonato de Portugal, Série A – Jornada 19

Merelinense 3 – Bragança 2

Local: Campo João Soares Vieira, Merlim

Árbitro: João Carvalho (A.F. Porto)

Assistentes: Rui Martins e Luís Meira

Merelinense

Rui Rego, Zé Diogo, João Paulo, Filipe Almeida, Miguel Ângelo, Freitas, Bruno Fernandes (Diogo Torres, 88’), Rui Ferreira, Balão (Luiz Ferraz, 64’), Ola (Bouças, 88’, Marcelo (Flávio, 88’);

Treinador: Emanuel Simões

Bragança

Pedro Fernandes, David Carvalho (Nuno, 89’), Allison, Jesus, Ruben (Passas, 77’), Capelo (Rafa, 89’), Rogério, Kika, Danny, Peter (Trigo, 67’), Ossai;

Treinador: Rafael Nascimento

Ao intervalo:1-2

Marcadores: 0-1 Rogério (84’), 0-2 Ossai (38’), 1-2 Bruno Fernandes (44’), 2-2 João Paulo (56’), 3-2 Marcelo (66’);

Disciplina: amarelo a Balão (55’), David Carvalho (56’), Capelo (78’);