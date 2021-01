GDB desfalcado ainda bateu o pé ao líder

Antevia-se um jogo complicado para os transmontanos que nesta fase da competição deparam-se com o departamento médico lotado. A jogar em casa perante o líder do campeonato, Rafael Nascimento não teve tarefa fácil na preparação do encontro.

Com Pedro Fernandes e Nelson Gomes de fora, ambos por lesão, a aposta do técnico para a baliza recaiu em Hugo Pereira. Tem apenas 18 anos e tornou-se no segundo guarda-redes mais jovem da história do GDB a estrear-se a titular.

Sofreu um golo, é verdade, do qual está isento de culpas, mas deixou bons indicadores e uma resposta positiva à confiança depositada pelo treinador.

Um golo que surgiu na primeira metade, aos 37 minutos, com a assinatura de Kodisang. O sul-africano finalizou com sucesso, após assistência de André Ferreira, de apenas 17 anos, e marcou pelo quarto jogo consecutivo.

Os minhotos estiveram longe de uma grande exibição e foram escassas as vezes que incomodaram a defesa brigantina. A equipa da casa conseguiu complicar a tarefa aos “Guerreiros do Minho”, que tiveram de apelar ao espírito de equipa para garantir o triunfo.

Entre as novidades apresentadas pelo Bragança no onze inicial, destaque ainda para a estreia do defesa Zé Luís. O jogador, de 19 anos, é um dos mais recentes reforços, tendo iniciado a temporada no Pedras Salgadas a título de empréstimo do Vizela.

Rafael Nascimento, técnico dos brigantinos, gostou da prestação dos seus jogadores, sobretudo na segunda metade, apesar do resultado. “Na primeira parte penso que a minha equipa sentiu a responsabilidade deste jogo. Durante a semana disse que tínhamos de ser corajosos e impor o nosso jogo. Na segunda parte inverteu-se a situação, empurrámos o Braga para trás e impusemos o nosso jogo”.

Quanto a Vasco Faísca, treinador do Braga B, considerou o resultado “justo”. “Na primeira parte fizemos um grande jogo e dominámos. Estou bastante satisfeito com o resultado”.

O técnico dos bracarenses deixou ainda elogios ao adversário. “Também quero dar os parabéns ao Bragança que desde que mudou de treinador mudou claramente de cara. É uma equipa actualmente perigosa e difícil”.

Os minhotos reforçaram a liderança da série A do Campeonato de Portugal, com 34 pontos, decorridas 12 jornadas. Quanto ao Bragança é 11º classificado, penúltimo, com seis pontos, e na próxima jornada joga fora com o Vidago.

Ficha de Jogo

Bragança 0 – Braga B 1

Local: Estádio Municipal de Bragança

Árbitro: António Moreira (A.F. Vila Real)

Assistentes: Sérgio Correia e Sérgio Faceira

Bragança

Pereira, Allison, Jesus, Passas, Zé Luís (Ruben Gonçalves, 46’), Capelo, Nuno (Lisboa, 75’), Danny, Kika, Peter (Trigo, 85’), Ossai (Rafael Faria, 67’);

Treinador: Rafael Nascimento

Braga B

Bruno Carvalho, Kodisang, Luan (David Veiga, 81’), Schurrle (Eduardo Ribeiro, 81’), Vítor Gabriel (Bernardo, 81’), Rodrigo, Vasco, André Ferreira, Pedro Martins (João Santos, 54’), Felipe Borges (Álvaro Djaló, 61’), Bruno Rodrigues;

Treinador: Vasco Faísca

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: 0-1 Kodisang (37’);

Disciplina: amarelo a Capelo (32’), Pedro Martins (37’), Vasco Moreira (68’), Kika (71’);

Foto de SC Braga