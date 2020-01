GDB empata na estreia de Fernando Silva como técnico interino

Fernando Silva, que assumiu interinamente o comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança, após a chicotada que ditou a saída de Frederico Ricardo, estreou-se, no domingo, frente ao Cerveira.

Naquele que foi o primeiro jogo de 2020, os brigantinos não foram a além de um empate a duas bolas e continuam sem vencer, elevando para 14 as jornadas em jejum.

O destaque vai para o regresso de Capelo aos relvados após uma paragem forçada, por lesão, de cerca de quatro meses. O capitão dos brigantinos saiu lesionado do confronto com o Merelinense, em casa, na jornada 4. O médio foi titular frente ao Cerveira e foi substituído aos 79 minutos por Chamboco. “O Capelo jogou bem e cumpriu”, afirmou Fernando Silva, no final do encontro.

O jogo foi bem disputado e o primeiro golo surgiu aos 34 minutos para a turma da casa, aos 34 minutos, por intermédio de Nuno Pereira. Foi um balde de água fria para os brigantinos, que acabar por reagir bem e igualaram em cima do minuto 45 através de Suare.

Na segunda metade entrada positiva para o Bragança com o central Jesus a colocar o GDB em vantagem (1-2) aos 49’. Um golo moralizador e que trouxe a esperança de agarrar a tão desejada vitória. Contudo, Tiago Cruz estragou a festa aos transmontanos e fixou o resultado em 2-2 aos 65’.

“Entrámos bem no jogo, os jogadores fizeram aquilo que lhes foi pedido e que trabalharam durante a semana. A equipa foi séria e competente”, disse o técnico.

Apesar de a vitória ter escapado mais uma vez ao Bragança, Fernando Silva assegura que o grupo “está unido, forte fisicamente e psicologicamente”. “Todos estão focados no mesmo objectivo”, acrescentou.

Depois da deslocação ao terreno do Cerveira, o Bragança tem pela frente dois jogos consecutivos em casa. O primeiro é já no próximo domingo com o São Martinho, na jornada que marca o fim da primeira volta do Campeonato de Portugal, e depois segue-se o dérbi distrital com o S.C. Mirandela.