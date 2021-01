GDB fecha primeira volta com empate

O jogo Bragança – Vianense foi pouco interessante e frio, a condizer com o dia de domingo na região transmontana onde a neve cobriu de branco os relvados.

Os primeiros 15 minutos ainda prometeram uma partida entretida, com os brigantinos a mostrarem bom futebol, mas não passou disso mesmo. A partir do primeiro quarto de hora os forasteiros cresceram, tiveram mais posse de bola e duas boas oportunidades para se adiantarem no marcador. Valeram duas boas intervenções de Nelson Gomes para manter o nulo no marcador.

O intervalo foi bom conselheiro para os comandados de Rafael Nascimento já que conseguiram chegar com perigo à baliza de Taha. Kika ainda se isolou mas acabou por perder a posse de bola. Depois foi Ossai a rematar com perigo, testando os reflexos do guarda-redes minhoto.

O GDB conclui, desta forma, a primeira ronda da competição com um empate caseiro. Em 11 jornadas somou sete derrotas, três empates e apenas uma vitória. No capítulo dos golos marcou apenas cinco e sofreu 15.

Pedro Fernandes para cerca de duas semanas

Frente à formação de Viana do Castelo, Nelson Gomes foi titular na baliza face à ausência de Pedro Fernandes por lesão. O experiente guarda-redes fez uma fractura na mão esquerda e vai parar duas semanas, falhando os próximos dois jogos, a recepção ao Braga B na primeira jornada da segunda volta e a deslocação ao terreno do Vidago.

Zé Luís reforça defesa

Entretanto, os brigantinos reforçaram a defesa depois da saída do brasileiro Cabecinha. Zé Luís, de apenas 19 anos, chega ao GDB por empréstimo do Vizela, depois de ter iniciado a temporada no Pedras Salgadas. Na formação termal realizou apenas quatro jogos.

Zé Luís fez formação no Pevidém, Vitória de Guimarães e Vizela. O defesa já é opção para o jogo deste domingo com o Vianense, a contar para a jornada 11, a última da primeira volta, da série A do Campeonato de Portugal.