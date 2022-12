GDB garante empate ao minuto 90 em jogo de sucessivas ocasiões de golo

Na tabela classificativa as duas equipas estão separadas por 11 pontos mas isso não se notou dentro das quatro linhas.

Os primeiros 15 minutos foram pouco interessantes e sem oportunidades de golo. A primeira jogada de perigo surgiu aos 16 minutos, para os brigantinos, fruto de um cruzamento de Óscar Branco. O defesa dos canarinhos fez um grande jogo.

No entanto, foram os “jesuítas” a chegar primeiro ao golo aos 29’. Dennis apareceu na área a rematar em cheio, após uma defesa incompleta de Fábio Mesquita na tentativa de travar o remate de Luís Neves.

O golo dos visitantes não desanimou os transmontamos, muito pelo contrário. A formação da casa assumiu o controlo do jogo e construiu várias ocasiões para marcar. Nuno Silvano deixou o primeiro aviso aos 33 minutos com remate forte à trave da baliza de Gustavo. Seguiu-se um cabeceamento de Hidélvis , que regressou à competição após uma lesão, ao poste e já em cima do minuto 45 surgiu o golo do empate com a assinatura de Nuno Silvano. Foi um grande golo do médio brigantino que não deu qualquer hipótese de defesa ao guardião do Tirsense.

Na segunda metade, o técnico dos visitantes passou de uma linha de três defesas para quatro e mexeu no ataque, lançou no jogo Nicolas e Ibarra. Mudanças que ainda surtiram efeito, mas não foram suficientes para anular as investidas do Bragança. No entanto, o golo surgiu para a equipa de Santo Tirso. E que golaço! Aos 74 minutos, do meio da rua, Pablo rematou com conta, peso e medida, arrancou aplausos da bancada. Foi um grande momento de futebol.

Mas, o jogo ainda não estava resolvido. Os brigantinos voltaram a correr atrás do prejuízo, ou melhor do golo, e esse surgiu em cima do minuto 90 com sotaque argentino. Estanga, que tinha entrado aos 77 minutos, fez o 2-2 e garantiu, pelo menos, a conquista de um ponto para o Bragança, num jogo em que a vitória assentava bem ao GDB.

Frente ao Tirsense já que destacar o regresso de Kika aos relvados, sete meses depois da lesão que o afastou das quatro linhas. O médio foi titular tal como Abbas, que trouxe irreverência à linha de ataque do Bragança, e Hidélvis.

Os brigantinos somam agora oito pontos e continuam em zona de despromoção, no 12º lugar. O Tirsense segue na segunda posição com 19 pontos.