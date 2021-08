GDB perde dérbi transmontano da primeira jornada do Campeonato Nacional de sub-17

Não começou bem o Campeonato Nacional de Juvenis para o Grupo Desportivo de Bragança. A equipa treinada por José Alves sofreu, este domingo, uma pesada derrota, 7-1, fora de portas, frente ao G.D. Chaves.

Ruben Grande apontou o único golo dos brigantinos. Soalheiro, Sandro (2), Mini (2) e Kiko (2) foram os marcadores de serviço dos flavienses.

Pedro Afonso, técnico-adjunto do GDB, desvaloriza o resultado negativo no pontapé de saída do campeonato e acredita numa boa campanha dos jovens jogadores. “É um plantel que com muito trabalho vai conseguir realizar grandes voos e é isso que vamos trabalhar para conseguir. No final da época queremos ter um saldo positivo”, referiu em entrevista à Rádio Brigantia.

O próximo jogo do Bragança é com o Paços de Ferreira mas este deverá ser adiado devido à Covid-19. Há três casos positivos no plantel nos castores. Sendo assim, os juvenis do GDB voltam a jogar no dia 22 de Agosto, fora de portas, com o SC Braga.