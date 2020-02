GDB promove capitão dos sub-17 ao plantel sénior

O defesa, de apenas 16 anos, é o capitão dos sub-17, equipa que está em prova no Campeonato Nacional de Juvenis. “Um talento da formação que promete trabalhar e orgulhar todos os nossos adeptos. Parabéns Rúben, és um talento brigantino”, lê-se na página oficial do GDB no facebook.

Rúben Gonçalves iniciou a formação na Escola Crescer, onde competiu até ao escalão de infantis, e na temporada 2016/2017 ingressou nos iniciados do GDB.

Esta época, são vários os jogadores da formação que têm participado nos trabalhos do plantel principal. Álvaro Adão, Pedro Alves e Paulo Alexandre, da equipa de juniores, já trabalham com os seniores. A estes junta-se ainda o médio Marco Trigo que integra os treinos desde a pré-época.

Foto de G.D. Bragança