GDB promove Tony Afonso a técnico principal

Pode-se dizer que é uma escolha sem surpresas pois Tony Afonso estava no topo das preferências para assumir o cargo de treinador principal do Grupo Desportivo de Bragança, tal como o Nordeste já tinha avançado na última edição do dia 27 de Dezembro.

O ex-avançado dos canarinhos, de 36 anos, orientou interinamente a equipa nas últimas duas jornadas, frente ao Merelinense (com uma vitória por 1-2) e Vilaverdense (derrota por 0-3), após a saída de Tony da Silva.