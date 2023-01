GDB quebra ciclo negativo na estreia de Pedro Rodrigues no comando técnico

Finalmente a vitória. Depois de mais de dois meses sem vencer, o Grupo Desportivo de Bragança conseguiu, este sábado, um triunfo por 0-1 no terreno do Pevidém, em jogo da jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

Gabi resolveu para os transmontamos aos 80 minutos e foi determinante na conquista dos três pontos. Mas, há outro momento do jogo importante. Aos 40’, Fábio Mesquita agigantou-se na baliza ao defender um penálti, mantendo o nulo no marcador.

Foi um triunfo num terreno de jogo complicado. “Conseguimos uma vitória num campo muito difícil, com uma equipa muito competente e muito bem trabalhada. Foi um triunfo muito saboroso, sem dúvida”, destacou Pedro Rodrigues, o novo técnico do GDB.

Foi uma estreia em grande para o treinador e importante para a equipa, que quebrou um ciclo negativo. “Estou muito contente pela atitude, pela entrega e pelo espírito de sacrifício de todos os jogadores. Estou muito feliz. Foi um momento de alegria e lágrimas quando marcámos e sentimos que íamos ganhar. Representar este clube é para eles de grande significado”.

O triunfo não tira o GDB da zona de despromoção mas traz um novo ânimo ao grupo. Pedro Rodrigues acredita que este resultado pode ser o ponto de viragem. “Todos os atletas, toda a estrutura está imbuída neste espírito. Vamos jogo a jogo, dia a dia demonstrar que somos competentes e que podemos ambicionar por algo mais”.

Os brigantinos subiram, à condição, já que o Monção só joga amanhã com o Dumiense, para o penúltimo lugar com 12 pontos. Na próxima jornada, a 17ª, os canarinhos recebem o Dumiense.