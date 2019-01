GDB reforça ataque com Paulinho (ex-FC Vinhais)

O jogador deixa o FC Vinhais, clube que representou cerca de dez anos, para ingressar na formação brigantina, que lidera o campeonato.

O avançado, de 30 anos, acrescenta qualidade ao ataque do GDB, e para Carlos Silva, técnico da equipa, tem características específicas. “O Paulinho é um jogador muito vertical, que tem uma capacidade de finalização muito grande em situações difíceis, é um jogador muito rápido e muito experiente. O Paulinho tem muita experiência no campeonato distrital e também já jogou no nacional. É um jogador que conheço muito bem”.

O jogador realizou ontem o primeiro treino com o restante grupo. O avançado, ex-FC Vinhais, já é opção para o jogo com o FC Carrazeda, agendado para o dia 3 de Fevereiro.