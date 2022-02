GDB reforça liderança e Rebordelo cede empate caseiro

A seis jornadas do final da Divisão de Honra Pavimir continua acesa a luta pelo título, apesar de nesta jornada (16) o Grupo Desportivo de Bragança ter conseguido aumentar a diferença pontual para o Rebordelo, segundo classificado, com o triunfo por 0-1 frente ao Argozelo e beneficiar do empate a uma bola do seu mais directo adversário com o G.D. Sendim.

Em Argozelo o GDB venceu mas não convenceu. O resultado, vitória por 0-1, foi bem melhor que a exibição. Litcha marcou logo no primeiro minuto de jogo e Rui Alves esteve próximo de marcar o segundo, aos 33’, mas valeu o desvio de cabeçaa de Pimenta.

O jogo foi pouco interessante e só a segunda metade trouxe uma partida um pouco mais dinâmica e com boas oportunidades. Alekssander, aos 57’, conseguiu uma boa ocasião para os locais, mas acabou por não concretizar o cabeceamento.

Depois foi Lisboa (59’) e Paulo Roberto (67’) a tentarem a sorte, mas Veloso estava atento e fez duas boas defesas.

O resultado mantém o Bragança na liderança, agora com 44 pontos, está a quatro do segundo, o Rebordelo, que empatou, esta jornada, a uma bola com o G.D. Sendim. Quanto ao Argozelo é oitavo classificado com 19 pontos.

Estanga perdeu os sentidos após choque com Rafael Gralhós

Francisco Estanga, médio do G.D. Bragança, foi transportado para o Hospital de Bragança, no decorrer da partida com o Argozelo.

Ao minuto 10, o argentino chocou com um jogador adversário, Rafael Gralhós, e perdeu os sentidos. Viveram-se minutos de grande preocupação, foi chamado o INEM, mas, felizmente, o médio acabou por sair do relvado pelo próprio pé, apoiado

Segundo apurámos junto da direcção do G.D. Bragança, o jogador está bem e realizou vários exames despistar qualquer tipo de traumatismo já que Francisco Estanga chocou de cabeça com Rafael Gralhós.

Rebordelo cede empate caseiro

Em Rebordelo, a equipa de Nuno Loureiro empatou a uma bola com o Sendim. A equipa da casa esteve a perder praticamente até ao final do encontro. Bruno Souza colocou o Sendim em vantagem aos 74 minutos e Governor igualou (1-1) aos 90’.

O Sendim terminou o jogo apenas com dez jogadores. Pedro Ribeiro foi expulso já em tempo de compensação, aos 90’+7.

O Rebordelo continua na segunda posição, mas está agora a quatro pontos do líder.

Em Miranda do Douro, a formação de Nuno Rangel deu goleada, 6-1 ao F.C. Carrazeda. Ema, que bisou, Cleyson, Ramon, Vinicius e Francisco apontaram os golos do Mirandês.

Quanto ao F.C. Vinhais venceu os Estudantes Africanos por 0-2 e continua no terceiro lugar e o Vimioso somou um triunfo por 0-1 em Torre de Moncorvo.

A jornada 16 abriu no sábado como triunfo do Carção por 3-2 frente ao Vila Flor SC. Finati (22’), Boris (70’) e José Andrade (80’) marcaram para a formação de António Forneiro. Gabriel Teixeira (64’) de penálti e Kenny Reis (84’) apontaram os golos dos vilaflorenses.