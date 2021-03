GDB sem candidatos às eleições

Não apareceu qualquer lista candidata às eleições do Grupo Desportivo de Bragança, que estavam marcadas para ontem, e o clube terá de marcar uma nova data para eleger uma direcção. Desde Julho do ano passado que os brigantinos são geridos por uma comissão administrativa.

A próxima Assembleia-Geral do Bragança deverá realizar-se depois do dia 11 de Abril, altura em que termina o Campeonato de Portugal.

Em termos desportivos, quando faltam apenas duas jornadas para terminar o campeonato, os brigantinos ainda lutam pela manutenção, apesar de a tarefa estar muito difícil. É que o GDB não depende apenas de si próprio, é 10º classificado e está a cinco pontos do Pedras Salgadas, a primeira equipa que está acima da linha de água.