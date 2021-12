GDB soma primeira vitória com reviravolta no marcador

Foi um triunfo moralizador para a jovem equipa do G.D. Bragança que esta temporada ainda não conhecia o sabor da vitória.

Na jornada 5 da fase de manutenção da série A do Campeonato Nacional sub-17, os brigantinos somaram três pontos com reviravolta no marcador.

Ao intervalo a formação treinada por José Alves perdia por 0-1. Na segunda metade, João Paulo empatou (1-1) e relançou o encontro. O triunfo foi carimbado já em tempo de compensação, aos 90’+2 fruto de um autogolo da formação de Ponte de Lima.

A vitória caseira quebra um ciclo negativo de seis derrotas, três na recta final da fase regular e outras tantas nesta segunda fase.

O GDB soma agora 4 pontos mas continua de lanterna na mão, é último classificado. Na próxima jornada, marcada para o dia 9 de Janeiro, o Bragança joga fora com o Palmeiras, segundo classificado.

Foto de GD Bragança