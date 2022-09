GDB termina jogo apenas com dez unidades e com um empate a zero

Ciente da qualidade do adversário, dotado de jogadores com experiência no Campeonato de Portugal, Rafael Nascimento levava a lição bem estudada para somar três pontos na viagem à Póvoa de Lanhoso.

O que não estava nos planos do técnico canarinho era a expulsão de Gabi, aos 25 minutos. O ponta de lança viu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa reduzida a dez elementos.

Com menos um jogador na linha de ataque, os transmontanos perderam poder ofensivo, o que obrigou o treinador a rever a estratégia da equipa. “Obrigou-nos a recuar, tirou-nos o poder de ter ataque posicional, tivemos de jogar um pouco em contra-ataque, mas tivemos uma excelente organização defensiva. O jogo perdeu grande parte do interesse após a expulsão, pois viu-se uma equipa a defender e a outra a tentar agredir. Mas, fomos competentes e não permitimos que o Maria da Fonte entrasse nem por fora nem por dento. O empate parece-me justo”, disse Rafael Nascimento.

O técnico do GDB já espera um adversário forte, apesar de o Maria da Fonte também ter mudado a sua forma de jogar quando o Bragança ficou apenas com dez jogadores. “O Maria passou a jogar muito mais em ataque posicional, que não é a sua forma de jogar. Penso que é uma equipa que vai fazer uma boa época, pois tem jogadores muito experientes e quando se reforça reforça-se com qualidade”.

O G.D. Bragança segue na oitava posição com dois pontos. O Maria da Fonte é 12º classificado com um ponto.

O próximo jogo é para a Taça de Portugal, no domingo, dia 2 de Outubro. Na segunda eliminatória o Bragança recebe o Olímpico do Montijo.