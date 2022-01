GDM esbarrou na eficácia madeirense

A equipa de Costinha não foi feliz na deslocação à Madeira. Frente a um dos sérios candidatos à subida, o Marítimo, o querer e uma boa exibição não foram suficientes para contrariar a eficácia dos madeirenses.

Os transmontanos até conseguiram marcar primeiro. Patrick Simão fez o 0-1 aos cinco minutos.

No entanto, do outro lado, Babau estava inspirado e foi determinante o triunfo do Marítimo. O ala, de 22 anos, fez poker, apontou quatro golos. Babau igualou aos 6’ e colocou os insulares em vantagem aos 13’.

O terceiro dos da casa surgiu aos 16 minutos, fruto de uma infelicidade de Paxa. O guarda-redes do Macedense fez autogolo.

Ainda antes do intervalo, Riquinho reduziu para 3-2 e no último minuto da primeira metade o Marítimo chegou ao 5-2 com a assinatura de Fábio Barros e Babau. Golos que afectaram o conjunto de Macedo de Cavaleiros, pois a equipa de Costinha começou a acusar alguma pressão.

Na segunda parte, o goleador, Babau, assinou o sexto do Marítimo, quarto da conta pessoal, aos 28’, e o Macedense tentou reduzir a desvantagem no marcador. Zé João ainda fez o 6-3, aos 37’, mas do outro lado o adversário estava com a pontaria afinada. Gonçalo fez o 7-3 e Nicolas fixou o resultado em 8-3 aos 39’.

Apesar do resultado, Costinha gostou da prestação dos seus jogadores e frisou que nada há a apontar-lhes. “O Macedense entrou muito competente e organizado. Adiantou-se no marcador, depois o Marítimo conseguiu dar a volta. No espaço de um minuto, sofremos dois golos seguidos e a equipa começou a acusar pressão. Depois, entrámos na segunda parte, assumimos o risco, sempre a tentar diminuir desvantagem. A atitude esteve sempre lá e o Macedense esteve sempre a tentar condicionar o adversário”.

O Macedense caiu para a 11ª, penúltima posição, com três pontos e na próxima jornada, agendada para o dia 5 de Fevereiro, recebe o Belenenses, quinto classificado.

Foto de CS Marítimo