GDM perde na deslocação à Invicta

Na segunda jornada da Taça Nacional de Basquetebol sub-19 femininos, realizada este domingo, o Grupo Desportivo Macedense perdeu com o Aroso por 95-23.

A equipa da casa foi claramente superior, mas na fase inicial da partida as macedenses conseguiram chegar à vantagem. No entanto, a formação do Aroso acabou por fazer jus ao factor casa e conseguiu terminar a primeira metade com 43-14 no marcador, após o 26-8 conseguido no primeiro período e o 17-6 no segundo.

O terceiro período foi complicado para o GDM, não consegui somar qualquer ponto (29-0), e no quarto e último tempo a formação da casa confirmou o triunfo (23-9).

“Estivemos francamente melhor que contra o Póvoa, a sair da pressão, a jogar, mas os erros da tomada de decisão e técnica individual aconteceram de forma normal, normais do processo de aprendizagem fizeram-se notar”, disse Paulo Lopes, técnico do GDM.

Lara Alves e Daniela Afonso foram as jogadoras que mais pontos somaram, oito cada, seguiram-se Beatriz Santos com quatro pontos, Ana Pavão com dois e Joana Brás com um ponto.

O próximo jogo realiza-se em Ponte de Lima, com o BC Limiense, no sábado, dia 26, às 11h00.