GDM sofre derrota caseira na última jornada da Taça Nacional

O jogo serviu para as duas equipas cumprirem calendário pois ambas já tinham garantido a subida à 2ª Divisão Nacional de Futsal feminino.

No entanto, a turma de Braga foi mais certeira e conseguiu um resultado expressivo. Ao intervalo o Tebosa vencia por 0-3 com golos de Mafalda (5’), Verónica (12’) e Bruna Mendes (19’).

Na segunda metade as forasteiras chegaram com naturalidade aos 0-6. Nádia (24’), Verónica (31’) e Cindy (39’) marcaram os restantes golos.

Na opinião de Paulo Touças, técnico do Macedense, o resultado é “extremamente pesado”. “Já sabíamos que ia ser difícil. Tentámos disputar o jogo pelo jogo mas não correu bem. Cometemos alguns erros e pagámos caro por isso”, lamentou.

Do lado do Tebosa, João Vilaça realçou a vitória alcançada fora de portas e o facto de a sua equipa terminar a competição invicta. “O nosso objectivo era terminar com uma vitória. Sabíamos que era uma equipa muito atractiva de jogar porque encara o jogo de forma aberta, pois não fica num bloco baixo e joga o jogo pelo jogo”.

A formação de Macedo de Cavaleiros conseguiu o segundo lugar com dez pontos e já pensa no Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

O GDM fez história já que será a primeira equipa feminina do distrito de Bragança a participar numa prova destas.

Foto de Rita Lino