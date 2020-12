Gilberto Vicente é o novo treinador do Vila Flor SC

O novo treinador tem 55 anos, é natural de Valpaços e já na temporada passada tinha trabalhado com a formação vilaflorense.

Gilberto Vicente tem todo um percurso ligado às camadas jovens, passando pelo G.D. Cachão, F.C. Carrazeda de Ansiães e ADSP Vale do Conde.

O técnico tinha iniciado a presente época no comando técnico dos sub-19 do S.C. Mirandela, mas a incerteza em relação ao início dos campeonatos de formação, devido à pandemia da Covid-19, levou-o a aceitar o convite do Vila Flor SC.

Gilberto Vicente estreia-se esta quarta-feira no comando técnico do Vila Flor SC frente ao F.C. Vinhais, um jogo relativo à seis da Divisão de Honra da A.F. Bragança.

