Ginásio Clube de Bragança com boa participação em provas portuguesas e espanholas

Pablo Alves participou, no sábado, na XII Carrera de los Bomberos. O atleta competiu no traçado de cinco quilómetros, obteve o sétimo lugar na classificação geral e foi terceiro no escalão de seniores masculinos.

Já no domingo, dia 9, o GCB participou na quinta edição do Ansiães Douro Trail com quatro atletas, no Trail Curto de 16 quilómetros. Destaque para o primeiro lugar de Rosária Sebastião em veteranas F40 e de César Pires em veteranos M50.

Já Catarina Delgado foi quarta em seniores femininos e Paulo Neto terminou no quinto lugar em masculinos.

A nível colectivo o Ginásio Clube de Bragança alcançou a quarta posição.

Também no domingo, o GCB fez-se representar na na Meia-Maratona de Ovar e na Corrida do Azulejo.

Já em Lisboa, Adérito Pires competiu na maratona e terminou a prova com o tempo de 03:34:08 e Telmo Salazar participou na meia-maratona e gastou 02:03:39 para concluir a prova.

Foto de GCB