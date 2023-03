Ginásio Clube de Bragança com forte representação nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto

Avis, no distrito de Portalegre, recebeu no sábado, dia 18 de Março, pela primeira vez os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto.

A 22ª edição da prova, organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, encerrou a época de inverno e integrou os Campeonatos Nacionais Universitários.

O Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por dez atletas. Manuel Palmeiro foi o único a competir em Master 55 e completou o percurso em 00:14:42 minutos, sendo 16º do escalão.

Em seniores competiram Braima Dabo, João Melgo, João Palma Ferreira, Hélder Nasciso, Inês Neto, Delmina Romão, Gisela Teixeira, Bianca Albuquerque e Adélia Melgo. A equipa feminina terminou no 11.º lugar e a equipa masculina ficou 24.º.

No dia seguinte, o Ginásio Clube de Bragança participou no Trail Flor do Liz, em Vila Flor, a primeira etapa do Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança, com cinco atletas, e na Corrida do Pai no Porto, onde José Bragada competiu pela primeira vez em M60. Participaram ainda João Vítor Alves e Paula Calçada.

Foto de GCB