Ginásio Clube de Bragança faz seis pódios em três provas

O Ginásio Clube de Bragança participou, no domingo, na Meia-Maratona de Toro, em Espanha, com 17 atletas.

Na corrida dos 10 quilómetros, Jorge Pires conseguiu o melhor resultado entre os brigantinos. O atleta foi segundo classificado em M50, com o tempo de 00:37:15. Em femininos, Adélia Sendas alcançou a quinta posição em F45, com a marca de 00:55:05, e Eufémia Domingues terminou no terceiro lugar em F60.

Na Meia-Maratona, João Paulo Preto foi o primeiro atleta do GCB a cortar a meta com o tempo de 01:30:59. Quanto a Casimiro Carneiro foi terceiro em M65.

No mesmo dia, Rosária Sebastião alcançou o terceiro lugar no pódio da geral feminina e venceu em F40 o Trail Trilhos dos Abutres, em São Pedro do Sul. Quanto a Alírio Sebastião terminou no terceiro lugar em M45. Por equipas o Ginásio Clube de Bragança conseguiu o quarto lugar, num total de 17 equipas.

Já Madrid, na 22ª Meia-Maratona “Ciudad de Getafe” o GCB fez-se representar pela atleta Teresa Carvalho, que se estreou em competições, completou a prova em 01:50:08.