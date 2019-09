Ginásio Clube de Bragança na Corrida do Tejo e na Meia Maratona do Porto

Na cidade Invicta participaram três atletas brigantinos. Paulo Neto terminou no 913º lugar da classificação geral, com 01:42:18, Ana Raquel Pereira conseguiu o 7º lugar no escalão de F40 com 01:42:52 e Nuno Carvalho fez a estreia na competição. Terminaram a prova 3791 atletas.

A sul, em Lisboa, Jorge Pires terminou os 10 km da Corrida do Tejo em 00:38:13, tendo conseguido o 13º lugar em veteranos 45 e o 110º na geral. Participaram ainda João Paulo Silva, Anabela Bordalo, Ivone Alves, Cecília Xavier e Carla Videira. Concluíram a prova 7983 participantes.