Ginásio Clube de Bragança soma pódios em duas vertentes

O fim-de-semana foi diversificado para o Ginásio Clube de Bragança que, no sábado viu a treinadora, Sandra Cabral, vencer em femininos o BTT Trashumancia Valoria La Buena, em Valladolid.

A brigantina concluiu os 60 quilómetros, de dureza extrema, em 04:18:00. Concluíram a prova 156 atletas.

No dia seguinte, no domingo, Sandra Cabral ficou no quarto lugar da geral feminina e foi primeira em F40 na VI Rota BTT Del Pavo Saelices El Chico, em Salamanca. A atleta terminou os 40 quilómetros em 03:02:13.

No atletismo, no domingo, Telmo Salazar foi o representante do Ginásio Clube de Bragança ma Maratona de Valência. O brigantino terminou a prova em 03:53:02, sendo 923º em M50 e 7934º da geral. Chegaram ao final da maratona 12661 atletas.

Ainda no domingo, no Marão, em Vila Real, o Ginásio Clube de Bragança, fez-se representar por três atletas no Ultra Trail Serra do Alvão. No Mini Trail, de 15km, o primeiro atleta do GCB a concluir a prova foi Tozé Moreira, foi 7º em M40 e 13º da geral, seguido de Henrique Baessa, que foi 20º em M40 e 52º da geral.

No sector feminino, o Ginásio Clube de Bragança foi representado pela estreante em provas de trail running Anabela Possaco, que conseguiu o terceiro lugar em V50 e o 127º geral.