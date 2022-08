Ginásio Clube de Bragança tem sede nova e quer voltar a colocar atletas em provas de referência nacional

Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança, quer voltar a colocar atletas em grandes provas nacionais. O clube tem cerca de 170 atletas mas está a faltar um vertente mais profissional.

O objectivo foi traçado pelo dirigente na inauguração da nova sede do clube, esta tarde, apontado a falta de entusiasmo dos mais novos pelo treino. “Os jovens não têm vontade de fazer sacrifícios, pois o atletismo é um desporto individual que exige um trabalho continuado e muita dedicação, não estou dizer que os outros desportos não exijam. Também é verdade que a pandemia não ajudou já que houve uma quebra apesar de termos mais atletas”, disse.

A falta de recursos financeiros também é um entrave, pois como o clube não tem capacidade para pagar aos atletas muitos “atingem bons níveis e acabam por ser captados por outros clubes”, contou.

Bastante emocionado, Carlos Fernandes mostrou-se satisfeito pela melhoria das condições de trabalho do Ginásio Clube de Bragança. “Era uma luta antiga. Termos este espaço é uma conquista muito importante. É verdade que tínhamos uma sala no pavilhão mas já não era suficiente para tratar dos assuntos do clube e para receber os atletas”.

Carlos Fernandes é o fundador do GCB. No clube é atleta, presidente e treinador. Desde 1986 que se dedica à promoção e desenvolvimento do atletismo o que lhe valeu uma homenagem por parte de todos os atletas. “Não contava. Fiquei muito emocionado e agradecido”.

Desde 2002 no clube está Sandra Cabral. A atleta e treinadora considera que a inauguração da nova sede é um momento especial para todos os que fazem parte do Ginásio. “Já precisávamos. Tínhamos uma sala muito pequena e muitas vezes o Carlos cedeu a casa dele para reuniões. Para mim é especial este momento e a homenagem ao Carlos também, pois quando cheguei ao clube ele foi um pai para mim. Vim para cá fazer o meu estágio e o Carlos foi o meu orientador”, contou.

Entre os convidados não faltou Rui Muga. O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, bicampeão nacional de corrida de montanha, acredita que vão surgir novos talentos no clube onde começou a carreira. “O Ginásio Clube de Bragança penso que já está num patamar muito exigente e com a quantidade de atletas que tem tenho a certeza que vão surgir novos talentos. Já estão a aparecer alguns atletas juniores aqui, em Bragança, em outras localidades que com a ajuda dos municípios vão conseguir melhores resultados”.

Também Ricardo Ribas, antigo atleta do Braga e do Benfica, fez questão de estar presente num momento importante para o GCB. Foi no clube brigantino que deu os primeiros passos na modalidade, tinha apenas dez anos. “É impossível não ficar emocionado com o regresso a esta casa. Foi aqui que comecei, que começou a minha carreira, uma história de 20 anos que me levou a outro patamares e aos Jogos Olímpicos com 38 anos”, recordou.

Ribas enalteceu o trabalho realizado pelo Ginásio Clube de Bragança e deixou críticas à Associação de Atletismo de Bragança. “Esta é a minha opinião e não é encomendada. O Ginásio é demasiado grande para estar na Associação de Atletismo de Bragança. Tem sido muito mal tratado pela associação. O Ginásio tem feito muito pelo atletismo e não é reconhecido pela instituição que gere o atletismo no distrito”, apontou.

Ricardo Ribas começou e terminou a carreira no Ginásio Clube de Bragança, depois de ter representado o Maratona Clube, o Benfica e o Braga. Em 2016, aos 38 anos, concretizou o sonho de representar Portugal nos Jogos Olímpicos.