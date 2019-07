Ginásio Clube Mirandelense assinala 25 anos das galas de kickboxing

Este ano foi de dupla comemoração para o Ginásio Clube Mirandelense (GCM). O clube festejou, no dia 25 de Julho, 30 anos e no passado sábado assinalou os 25 anos das galas de kickboxing, este ano Kempo-Striking já que foi homologada pela Federação Portuguesa de Kempo.

O Parque do Império teve lotação esgotada para assistir aos seis combates da noite. José Pina, responsável do GCM, não tem dúvidas que “é o melhor público de Portugal”, o que motiva os clubes a aceitar o convite do Ginásio.

Os elogios aos mirandelenses vieram também de Diogo Esteves. O atleta do GCM fechou a noite e com uma vitória. “Estou muito feliz. Foram muitas semanas a trabalha duro para uma gala muito especial para mim, pois é um orgulho combater em casa e perante um público incansável como o de Mirandela”, disse.

José Pina garantiu ser um treinador feliz com a prestação dos quatro atletas que passaram pelo ringue. “Foi um bom espectáculo, os atletas portaram-se muito bem, perdemos apenas um combate, gostei muito desta gala. Estes atletas são atletas que vêm da formação, treinam comigo há muitos anos e como treinador é gratificante”.

No próximo ano o Ginásio Clube Mirandelense vai lançar novos atletas e está garantido o regresso de José Alonso à competição. “Vamos lançar uma nova fornada de atletas e o Alonso vai regressar ao ringue como profissional”, avançou.

A “Noite de Grandes Combates” contou com seis combates em que participaram quatro atletas do Ginásio Clube Mirandelense: Rita Melo, Ana Pinto, Mário Gomes, Diogo Esteves e Sasha.