Goleador do campeonato distrital reforça ataque do GDB

Adriel representou o Rebordelo e dá agora o salto para os nacionais depois de ter mostrado veia goleadora.

O jogador brasileiro, que chegou na temporada passada a Portugal, já há algum tempo que era seguido por vários emblemas do Campeonato de Portugal.

No Brasil fez formação no Itapirense, Santos e Paysandu. Como sénior jogou no Paysandu, Amparo e Tupã.

Adriel é o quinto reforço dos brigantinos depois do guarda-redes Pedro Fernandes, do defesa Passas, do central Wilker Santos e do avançado Hudson Bello. Nos próximos dias também deverá ser apresentado o brasileiro Michel Camargos (ex-Argozelo).