Golos ao ritmo do samba

Chegou esta época ao Carção e depressa se afirmou no ataque do segundo classificado da Divisão de Honra Repsol Gás. Hudson leva já dez golos marcados, em 11 jornadas, e é o melhor marcador do campeonato, a par de Paulinho do Grupo Desportivo de Bragança.

O jogador brasileiro, de 22 anos, chegou a Portugal em 2014 para cumprir o sonho de ser jogador de futebol. O Pasteleira, emblema da Associação de Futebol do Porto, foi o clube que o recebeu e agora ambiciona chegar a outros patamares do futebol, sendo que o mais difícil é gerir as saudades da família. “Estar longe da família nunca é fácil mas para seguir o meu sonho tem que ser assim “.

No Carção diz ter sido “bem recebido” e sente-se completamente integrado, até porque já tinha jogado com alguns colegas da equipa.

De golos vive um avançado e Hudson não foge à regra. “Um avançado é o que procura, o golo, para ajudar a equipa. Estou feliz por isso”, referiu o jogador.

O Carção está na luta pelo título juntamente com o GD Bragança, o líder do campeonato, as duas formações estão separadas por quatro pontos. Para Hudson o GDB foi “o adversário mais difícil” até ao momento.

Mas, o avançado canarinho não vai terminar a época no Carção. Hudson prepara-se para ingressar no Ferroviário de Maputo, emblema da Moçambola, a primeira divisão de Moçambique, assim que forem resolvidas algumas questões burocráticas. “Temos que estar sempre preparados para novos desafios seja em que país for. Quero continuar com estes números e a ajudar a equipa”.

Para já o avançado brasileiro quer continuar a facturar pelo Carção.