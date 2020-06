Gonçalo Beato é ciclista da EFAPEL

Gonçalo Beato prepara-se para um novo desafio. O ciclista, de 18 anos, mudou-se da Vinhais Extreme para a EFAPEL. Para o tri-campeão regional de juniores da Taça de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança é um sonho tornado realidade.

“Estou muito satisfeito por ter subido mais um degrau no ciclismo pois é algo para o qual trabalhei e que sempre sonhei”, disse.

O ciclista vinhaense vai integrar a equipa de juniores e está bastante optimista, apesar de a pandemia da Covid-19 estar a limitar equipas e atletas. “As expectativas são boas, apesar de serem um pouco limitadas devido a esta situação da Covid-19”.

Gonçalo Beato não tem dúvidas que este é um passo importante para continuar a evoluir no ciclismo. “Penso que irá ser um importante passo para novos projectos, pois como já me encontro no segundo ano na categoria júnior ainda há muitas hipóteses a serem estudadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo para uma possível nova categoria ou um terceiro ano júnior”.

A exigência é agora maior, mas isso não assusta o jovem ciclista. “Quem me conhece sabe que sou bastante disciplinado e exigente comigo mesmo, mas, como é óbvio, a ambição e a vontade de trabalhar será outra”.

Quem conhece bem Gonçalo Beato é Hélder Magno. O treinador do ciclista na Vinhais Extreme acredita no seu potencial. “Começou na Vinhais Extreme e foi sempre evoluindo. Espero que viva o presente e tenho a certeza que trabalhará para ter um futuro fantástico. É um jovem atleta muito dedicado, cumpridor e exigente”.

Gonçalo Beato já realizou dois treinos com a camisola da EFAPEL e quanto ao calendário de provas este é para já uma incógnita devido à pandemia.

Além de se destacar nas provas regionais, o vinhaense tem marcado presença no Campeonato Nacional de XCO, tendo este ano conseguido o 10º lugar.