Gonçalo Beato realiza primeira prova como sub-23

Gonçalo Beato estreou-se, no passado sábado, com a camisola da União Ciclista da Maia e na categoria sub-23.

O ciclista natural de Vinhais participou no Circuito CAR Anadia, a primeira prova da Taça de Portugal Jogos Santa Casa, onde conseguiu o 29º lugar na geral, terminando no pelotão, o 15º na Juventude e o 3º por equipas.

“O meu objectivo era ajudar a equipa o mais possível e terminar a prova sem nenhuma queda. Era um circuito técnico, um pouco perigoso devido à chuva e às curvas apertadas”, contou o jovem ciclista ao Nordeste.

Depois de vários meses sem competir, já que quase todas as provas foram canceladas devido à pandemia, Gonçalo Beato diz-se satisfeito com o trabalho realizado. “As sensações foram boas nesta que foi a minha primeiro prova do ano e também como sub-23. Foram bastantes meses sem competir e neste ano de estreia neste escalão sei que ainda tenho muito a melhorar e aprender”.

Gonçalo Beato chegou à equipa maiata no passado mês de Janeiro, depois de ter representado a EFAPEL e a Vinhais Extreme.

SM