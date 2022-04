Governo garante pagamento de 500 milhões de euros de Pedido Único aos agricultores até Maio

O adiantamento dos pagamentos vai acontecer do Pedido Único, um valor que os agricultores só iriam receber em Outubro. São 500 milhões de euros distribuídos por todos os agricultores de Portugal que vão receber até Maio. É um apoio à tesouraria para terem margem para poderem trabalhar”, destacou a ministra. Maria do Céu Antunes assegura que esta verba vai chegar a tempo às mãos dos agricultores. “Esta medida, em concreto, tem de estar paga, como anunciei. E vai chegar a tempo para poder fazer face aos nossos compromissos e aquilo que os agricultores assim precisam”, sublinhou. Maria do Céu Antunes destacou ainda que o Governo baixou em 3,4 cêntimos por litro o preço do gasóleo agrícola e estabeleceu a isenção do IVA nos fertilizantes e nas rações animais.

Região continua em seca severa

Além da pandemia e da guerra, a seca continua a afectar a actividade agrícola. A 15 de Abril, Portugal continental continuava em situação de seca, com quase 82% do território em seca moderada e 18% em seca severa, como é o caso da maioria do distrito de Bragança. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a quantidade média de chuva até 15 de Abril foi inferior ao valor normal mensal para o período de referência, entre 1971 e 2000, correspondendo a 38%. O boletim de monitorização da seca meteorológica de Abril de 2022 refere que o período de Outubro de 2021 a 15 de Abril de 2022 foi o terceiro mais seco desde 1931, a seguir a 2004/05 e 1998/99. A percentagem de água no solo diminuiu em quase todo o território continental, com as regiões mais interiores, como Trás-os- -Montes e Beira Alta, com valores inferiores a 20% e com alguns locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente.