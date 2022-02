GR Eirense da brigantina Eva Fernandes renova título de campeão da 2ª Divisão

Pombal recebeu, no fim-de-semana, a Final de Clubes da 2ª Divisão em Pista Coberta.

Em prova esteve a brigantina Eva Fernandes em representação do Grupo Recreativo Eirense. A atleta ajudou o emblema de Coimbra a renovar o título de campeão nacional da 2ª Divisão.

Eva Fernandes terminou no 7º lugar a prova dos 1500 metros, com o tempo de 5:08, o que significou a conquista de dois pontos para o GD Eirense, e foi 5ª classificada nos 3000 metros, com a marca de 10:40, batendo o recorde pessoal. Nesta prova amealhou quatro pontos para a equipa.

“A prova de 1500 metros não correu bem porque não sou de provas rápidas e não sou experiente nessa distância, mas o que interessa era mesmo para ajudar a equipa para pontuar. Nos 3000 correu bem e conseguiu o recorde pessoal. Estou feliz, foi sofrer até ao fim e tentei dar maior número de pontos a equipa”, disse a brigantina ao Nordeste.

A nível colectivo o Grupo Recreativo Eirense acabou por ser mais forte do que o líder da primeira jornada, o Grupo de Atletismo de Fátima, renovando o título de campeão da 2ª Divisão em igualdade de pontos, 72, com o vice-campeão. O pódio ficou completo com o Oliveira do Douro na terceira posição, que somou 71 pontos.

Em masculinos, o título colectivo foi para a Casa do Benfica de Faro, com 85 pontos.

Foto de GR Eirense