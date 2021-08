Grupo de amigos junta-se para remodelar minimercado e devolver alegria à proprietária

“Queridos, mudei a loja”. Não se trata de um programa de televisão e qualquer semelhança é pura coincidência, mas o minimercado de Nair Afonso, situado junto à Praça Camões em Bragança, beneficiou de uma “operação de cosmética” levada a cabo por um grupo de cidadãos que em comum têm o facto de trabalharem todos na Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança (ACISB). A pandemia roubou sorrisos, mas reforçou o valor da amizade. Tendo em conta a situação atípica que se atravessa, o estado de desânimo é comum a muitos comerciantes, uns porque a pandemia os levou a fechar meses a fio, outros porque mesmo abertos viram os negócios sem movimento, viram ruas vazias, viram clientes de semblantes pesados e tudo isto acaba por afetar o estado de ânimo geral. Nair Pinto era a personificação desse sentimento e por isso o grupo de colaboradores da ACISB, que no dia a dia lidam com esta situação, quiseram dar um sinal de ânimo foi o que aconteceu no minimercado de Nair Pinto, situado junto à Praça Camões em Bragança. “Decidimos, fora do nosso horário de trabalho a título particular fazer alguma coisa. Este mercadinho tem produtos de ótima qualidade, mas a forma como estava organizada não era atrativa, quisemos também dar um ar mais atrativo ao espaço exterior”, acrescenta. Nair Pinto aceitou de imediato o desafio e entregou, sem reservas, a chave do espaço comercial ao grupo de sete pessoas que deram cara nova ao lugar. Limparam, reorganizaram, pintaram, envernizaram, criaram pequenos espaços como o Cantinho dos Chãs para dar charme ao lugar, fizeram uma nova bancada exterior para expor as frutas e legumes, etc. Houve reciclagem de materiais, compra de outros (poucos) e muita criatividade para esta operação de charme. “A loja parece outra, eu nem acredito”, dizia Nair Pinto quando no sábado a meio da tarde regressou ao seu minimercado agora mais airoso, mais bonito, mais convidativo para os clientes. “Ninguém faz o que estas minhas amigas fizeram, já não há pessoas assim, a troco de nada, tiveram aqui muito trabalho. Eu nunca pensei que alguém pudesse fazer isto por mim”, comentava a proprietária entre lágrimas de alegria e reconhecimento. O grupo conta apenas com um elemento masculino, José Jacoto, que tratou das bricolages necessárias com o apoio das colegas. “Funcionamos como uma equipa quando um diz vai o outro segue e foi o que aconteceu, a Anabela desafiou-nos e nós todos aceitamos”, comenta. A comerciante, que referiu já andar triste “há muito tempo”, revelou que agora vai até trabalhar com outro ânimo. “Agora vou ficar bem mais feliz só de olhar para o meu espaço, isto já me vai dar muita mais vida, vontade de trabalhar”, afirmou. O Minimercado recebeu também uma nova placa de identificação com a designação comercial “D. Nair Mercadinho”, porque assim é conhecido. A D. Nair recebeu um avental personalizado para atender os clientes com mais elegância. “Ficarei grata para o resto da vida, hoje não há quem faça isto”, disse emocionada. O grupo que desenvolveu esta ação sublinha que não se trata de solidariedade, mas sim de amizade e de vontade de retribuir ânimo e alegria a alguém que está sempre agradecida, sempre sorridente, sempre pronta a dar uma palavra de coragem aos outros.