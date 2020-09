Grupo Desportivo de Bragança eliminado da Taça de Portugal

A equipa minhota marcou já perto do intervalo, aos 45’, de penalti. Fábio Pimenta foi certeiro no remate.

Um resultado amargo para os brigantinos que viram um golo ser invalidado, ainda na primeira metade, por fora de jogo do avançado Danny.

“O futebol é mesmo assim, nem sempre quem merece ganha e a melhor equipa não saiu vencedora”, disse Marco Móbil, técnico do GDB.

O treinador gostou da exibição da sua equipa, mas considerou que falta mais objectividade na linha de ataque. “Faltou alguma definição no último terço. Há que continuar a trabalhar. Parabéns aos meus jogadores pelo jogo que fizeram”, acrescentou.

Mais satisfeito estava José Carlos Fernandes. Para o técnico dos minhotos a sua formação “foi de alguma forma mais feliz” num jogo em que sentiu algumas dificuldades. “Jogar em Bragança nunca foi fácil e digo isto com toda a honestidade, esta equipa do Bragança tem qualidade individual. Nós com as nossas armas, a nossa organização e vontade conseguimos de alguma forma suster a boa entrada do Bragança”.

O GDB termina a caminhada na Taça de Portugal logo na primeira eliminatória e vira as atenções para o Campeonato de Portugal. No próximo domingo, dia 4 de Outubro, os canarinhos recebem o Vidago.