Grupo Desportivo de Bragança fecha primeira volta do Campeonato Distrital com o pleno de vitórias

O Grupo Desportivo de Bragança encerrou a primeira volta do Campeonato Distrital de Bragança com o pleno de vitórias. A equipa de Nuno Gonçalves venceu, no domingo, o Mirandês, por 3-0, na décima primeira jornada, disputada no Estádio Municipal Eng.º José Luís Pinheiro.

Helton (11’) e Nuno Silvano (p.73’ e 90’) foram os marcadores de serviço para a turma brigantina.

O treinador do Grupo Desportivo de Bragança, Nuno Gonçalves, referiu que a equipa realizou um bom jogo. “Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, desde o início até ao último minuto de jogo, a equipa esteve muito equilibrada. Poderíamos ter decido o jogo mais cedo, falhámos bastante na finalização”, acrescentou.

O técnico dos canarinhos deu os parabéns à equipa brigantina. “Os meus jogadores estão de parabéns, terminámos a primeira volta só com vitórias e é merecido”.

Nuno Gonçalves elogiou ainda o Grupo Desportivo Mirandês. “O Mirandês é uma equipa muito competitiva. Têm jogadores muito fortes fisicamente, é uma equipa valente, disputam todos os lances como se tratasse do último e foram uns dignos vencidos. É uma equipa a ter em conta neste campeonato”, concluiu.

António Forneiro, técnico do Grupo Desportivo Mirandês, frisou que a vitória do Bragança foi justa, mas gostou da atitude da formação mirandesa. “Na análise geral da partida, o Bragança mereceu ganhar. No entanto, se saíssemos daqui com um ponto não era escândalo nenhum. Estou orgulhoso dos meus jogadores e temos de continuar a trabalhar”.

O técnico do Mirandês destacou que a paragem da quadra natalícia prejudicou a equipa. “Estivemos cerca de duas semanas sem treinar, o Bragança não parou e no fim do jogo o desgaste físico foi notório. O calendário também não foi nada favorável”, vincou.

“Vamos lutar até ao fim, para colocar o Mirandês nos lugares cimeiros da classificação”, finalizou António Forneiro.

Quanto aos restantes jogos, da jornada 11 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança, Hugo Almeida venceu na estreia no comando técnico dos Estudantes Africanos de Bragança. A equipa brigantina venceu o Cachão, por 3-1. Pedro Sousa adiantou a turma forasteira no marcador, aos 36´ e foi a vencer para o intervalo. Na segunda metade, Wilson Brito (53’), Gildo (73’) e David Boaventura (90’) operaram a reviravolta para os Estudantes Africanos de Bragança.

Pedrinha perdeu no primeiro jogo ao leme do Minas de Argozelo. A equipa do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros triunfou na partida, por 2-1, diante dos argozelenses. Daniel Veronez adiantou o Minas de Argozelo na partida, aos 9’. O Macedo de Cavaleiros deu a volta com golos de Luís Gomes (32’) e Mantorras (51’).

O Rebordelo subiu para o segundo lugar do campeonato com 23 pontos. A equipa de Carlos Garcia venceu o Vila Flor SC, por duas bolas a zero. Lino Pereira marcou os dois golos do Rebordelo.

Em Vila Flor, o Leão Negro venceu 1-0 na receção ao Vinhais. Gabriel Varanda marcou o único golo do encontro, aos 11 minutos.

E o Moncorvo ganhou, por 2-0, na visita ao Carção. Carlos Cardoso (41’) e Francisco Saraiva (49’) selaram a vitória da formação da “Terra do Ferro”.

O Grupo Desportivo de Bragança terminou a primeira volta do Campeonato Distrital com 11 vitórias consecutivas. A equipa brigantina lidera com 33 pontos e tem dez pontos de vantagem em relação ao Rebordelo, que é o segundo classificado.

No próximo domingo, a Divisão de Honra da AF Bragança vai parar devido à Taça Distrital. Vão jogar-se as seguintes partidas:

Minas de Argozelo – GD Bragança

Rebordelo – GD Torre de Moncorvo

Macedo de Cavaleiros – Vila Flor SC

Carção – FC Vinhais

Os jogos da Taça Distrital da AF Bragança estão agendados para 14 de Janeiro, às 15h00.