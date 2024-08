Grupo Desportivo de Bragança perde nos penáltis e cede pela primeira vez o Troféu Ximena

A equipa do Grupo Desportivo de Bragança perdeu, pela primeira vez, o Troféu Ximena. Os canarinhos empataram a duas bolas durante o tempo regulamentar, mas nas grandes penalidades a formação do Chaves B venceu, por 3-4, naquela que foi a quarta edição do troféu, que se realizou domingo, ao final da tarde, no Estádio Municipal de Bragança, sendo também a partida de apresentação do plantel aos sócios da turma brigantina.

Virgílio Miguel Loureiro, mais conhecido como Ximena, foi o homenageado da tarde e o antigo guarda-redes e capitão do Grupo Desportivo de Bragança sentiu-se honrado. “É um orgulho. É sempre um prazer. Não tenho palavras para explicar o sentimento. Já é a quarta vez e espero que continue, no futuro, porque é um troféu de todos que fazem e fizeram parte do Grupo Desportivo de Bragança. Acabei por ser eu o privilegiado e quero agradecer a toda a estrutura do clube por estes momentos”, salientou.

Quanto à história da partida, o Bragança começou a vencer com o golo de Francisco Estanga. O Chaves respondeu ainda antes do intervalo com o golo de Muteba. Na segunda parte, Mutaro deu a volta aos acontecimentos e colocou os flavienses na frente do marcador. Já perto do fim do tempo regulamentar, o Bragança fez o empate através da conversão de um penálti batido por Nuno Silvano.

Na decisão por penáltis, todos os jogadores do Chaves B marcaram. Hidélvis e Kika falharam para o Grupo Desportivo de Bragança.

Nuno Gonçalves, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, elogiou a exibição do Chaves B. “É uma equipa que joga na distrital de Vila Real, mas se fosse para o Campeonato de Portugal batia-se com qualquer equipa. É uma formação muito forte, com um treinador experiente, bem organizada e com jogadores muito bons, que por vezes, treinam com a equipa principal que está na Liga 2”, começou por dizer, assumindo que a equipa que treina esteve aquém das expectativas. “Nós tínhamos obrigação de sermos muito mais equipa. Temos de ter mais atitude e mudar o chip para o Campeonato de Portugal. Isto pode ser encarado com uma chamada de atenção, é um alerta para mim, para termos os pés bem assentes na terra”, acrescentou.

Nuno Gonçalves concluiu dizendo que a equipa tem de “trabalhar mais, para isto não voltar a acontecer”, porque “desta vez não valeu pontos, mas daqui a duas semanas já vale”.

Carlos Guerra, técnico do Grupo Desportivo de Chaves B, frisou que o resultado é irrelevante e destacou que estes jogos de preparação são importantes para afinar a equipa. “Nesta altura o resultado é pouco importante. O que realmente interessa é rectificar alguns aspectos e colocar a equipa a jogar de acordo com as nossas expectativas para o campeonato. Temos como objectivo subir para o Campeonato de Portugal e realizar estas partidas são sempre preponderantes para estarmos bem preparados”, afirmou.

Nas edições anteriores do Troféu Ximena, em 2021, o Bragança ganhou 5-2 ao Grupo Desportivo de Sendim. Em 2022, triunfou frente ao Vérin, por 5-1 e na edição anterior tinha vencido o Castêlo da Maia, por 1-0. Na quarta edição, jogada no domingo, os canarinhos cederam nas grandes penalidades e perderam pela primeira vez, sendo o Chaves B a terminar a senda de vitórias da turma brigantina no Troféu Ximena.