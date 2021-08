Grupo Desportivo de Bragança promove Torneio de Futebol de Rua

Depois de um ano e meio sem actividade nas camadas jovens, devido à pandemia, o Grupo Desportivo de Bragança quer devolver a prática desportiva aos mais novos. Os juvenis já trabalham, estão em prova no Campeonato Nacional, e o regresso dos restantes escalões já está em marcha.

Uma das actividades em agenda é o Torneio de Futebol de Rua 3x3 já no próximo sábado, dia 21 de Agosto. “O objectivo do torneio passa por devolver a prática desportiva aos meninos, perdida neste ano e meio. Uma das premissas desta nova direcção é dar prioridade à formação, realizando um trabalho sério e sustentado para que num futuro próximo na equipa sénior a maioria dos seus atletas sejam prata da casa”, referiu Fernando Silva, Coordenador da Formação do G.D. Bragança.

O torneio vai contar equipas de três jogadores cada, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 anos. O formato 3x3 permite “mais contacto com a bola”, segundo o coordenador. “Queremos que seja um torneio dinâmico, com regras simples e com o intuito claro de diversão”, acrescentou.

A iniciativa vai ser aproveitada para homenagear antigas glórias dos canarinhos. “Será uma singela homenagem, mas muito merecida, a quem tanto deu ao clube, para que ele possa ter os pergaminhos no futebol nacional”.

O Torneio de Futebol de Rua 3x3 vai decorrer na Praça Camões, em Bragança, no próximo sábado.