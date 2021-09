Grupo Desportivo de Bragança promove Torneio Ximena

O Grupo Desportivo de Bragana realiza no próximo dia 25 de Setembro a primeira edição do Torneio Ximena, que vai contar com o Grupo Desportivo de Sendim.

No mesmo dia será apresentado o plantel do GDB, época 2021/2022, e homenageadas várias personalidades ligadas ao clube, desde antigos colaboradores ao departamento médico.

O Torneio Ximena tem início às 15h30 com apresentação individual da equipa sénior, às 16h00 inicia-se a partida GDB – Sendim, sendo que no intervalo do jogo vão realizar-se diversas homenagens, e para as 18h00 está marcada a entrega de prémios.