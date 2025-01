Grupo Desportivo de Bragança reduzido a nove jogadores segura vitória em Santo Tirso

O Grupo Desportivo de Bragança reduzido a nove jogadores venceu, por uma bola a zero, na visita ao Tirsense. A partida pontuou para a jornada 16 da Série A do Campeonato de Portugal e disputou-se no domingo, no Estádio Abel Alves de Figueiredo, em Santo Tirso.

Na primeira parte, Hidélvis (27’) foi expulso por acumulação de amarelos. Porém, a equipa brigantina não baixou os braços e beneficiou de um penálti, Nuno Silvano (36’) não tremeu e colocou os “Canarinhos” a vencer ao intervalo.

No segundo tempo, Samuel Cazeres (52’) também foi expulso e o Grupo Desportivo de Bragança ficou reduzido a nove jogadores, mas conseguiu segurar o resultado até ao apito final.

André Irulegui, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, destacou que foi uma vitória conquistada inteiramente pelos jogadores. “Foi uma vitória épica, vai ser um jogo que vai demorar muitos anos a repetir-se. Mérito 100% dos meus jogadores, a vitória é inteiramente deles, um triunfo de uma equipa de jogadores de muito caráter. Não é fácil fazer o que a minha equipa fez neste jogo, segurar o resultado com menos dois jogadores, foi algo heroico. Mais uma vez, a raça transmontana fez-se prevalecer. Esta vitória foi conseguida na força de vontade, na entrega, no crer e na coragem”, vincou.

O Grupo Desportivo de Bragança está no terceiro lugar, com 29 pontos e mantém a perseguição ao Paredes que está na segunda posição, com 32. O Vitória Sport Clube B continua na liderança da Série A do Campeonato de Portugal, com 35 pontos.

O próximo jogo dos “Canarinhos” será frente ao Atlético dos Arcos, que soma 12 pontos e ocupa o último lugar. A partida está agendada para domingo, às 15h00, no Estádio Municipal de Bragança.

Foto: Udo Gonçalves