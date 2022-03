Grupo Desportivo de Bragança solidário com a Ucrânia

O futebol também está solidário com o povo ucraniano, que está com a sofrer com a guerra provocada pela invasão da Rússia. Multiplicam-se as campanhas de angariação de bens e alimentos para ajudar os milhares de pessoas que tentam fugir da guerra, que já dura há nove dias.

O Grupo Desportivo de Bragança também se associou à corrente solidária e lançou uma campanha de angariação de bens necessários.

A recolha vai ser feita no próximo domingo, no jogo com o Grupo Desportivo Moncorvo, relativo à jornada 17 da Divisão de Honra Pavimir. “Vamos aproveitar para fazer uma recolha de alimentos e outros bens para dar uma pequena ajuda ao povo ucraniano, que está a sofrer bastante. Vamos também fazer a nossa parte”, explicou Paulo Afonso, presidente do clube.

Quem assistir ao jogo pode contribuir com bens alimentares, produtos de higiene ou roupas. Mas, o GDB vai ainda promover um sorteio. “Vamos sortear uma camisola do GDB e todo o dinheiro angariado vai servir para comprar alimentos para mandar para a Ucrânia”.

Segundo o presidente do clube brigantino, os bens angariados vão ser entregues à Cáritas que depois os irá reencaminhar para território ucraniano.

Foto GD Bragança