Grupo Desportivo Macedense perdeu na visita ao Modicus no segundo jogo da Fase de Manutenção

A formação de Macedo de Cavaleiros perdeu, por 4-2, com o Modicus Bruval. A partida foi disputada no sábado, no Pavilhão do Modicus, em Sandim, Vila Nova de Gaia e pontuou para a Série 2 da Fase de Manutenção da 2ª Divisão de Futsal.

Takumi Mizuno (0’) e Carlos Pires (37’) foram os marcadores dos golos do Grupo Desportivo Macedense.

Para o Modicus marcaram Frederico Nunes (19’), Nathan Silva (25’), Pedro Cruz (36’) e Vítor Batista (37’).

Com este desenlace, o Macedense está terceiro lugar com 3 pontos. O Modicus Bruval subiu para a segunda posição com 6 pontos, em dois jogos realizados.

Na próxima jornada, o GD Macedense visita o do Bairro Boa Esperança. A partida está agendada para o dia 3 de Fevereiro, em Castelo Branco, às 16h00.

Antes desta ronda, o Grupo Desportivo Macedense vai disputar a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O GD Macedense vai receber o Marítimo no dia 27 de Janeiro, às 16h00. A formação orientada por Costinha é o único emblema brigantino em prova.

